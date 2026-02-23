Il Maestro siciliano Francesco Di Mauro conquista Varsavia: tre serate da sold out per La Traviata al Teatr Wielki

Il Direttore d’orchestra siciliano Francesco Di Mauro si conferma ancora una volta ambasciatore dell’Opera italiana di tradizione del mondo. Il Maestro- che vanta ormai una carriera internazionale trentennale- continua a dirigere le orchestre di tutto il mondo, distinguendosi per l’eleganza interpretativa ed una lettura intensa e profondamente rispettosa della tradizione lirica italiana.

Reduce dal successo dello scorso dicembre a Maribor, in Slovenia, alla guida di un cast d’eccezione per La Traviata, il Maestro ha conquistato anche Varsavia, con tre serate da sold out al Teatr Wielki Varsavia, dove ha diretto l’Orkiestra Teatru Wielki per l’Opera più celebre di Verdi nelle giornate di venerdì 20 febbraio, sabato 21 e domenica 22 febbraio.

“Portare l’opera italiana di tradizione all’estero significa custodirne l’anima, ma anche offrirne una lettura viva, capace di parlare anche al presente. Ogni volta è una grande responsabilità- dichiara il Maestro Francesco Di Mauro- e al contempo un privilegio, dirigere un capolavoro che appartiene al mondo. Fondamentale è creare un’intesa profonda con l’orchestra e gli artisti, per far sì che al pubblico arrivi un racconto autentico, condiviso, e al contempo ricco di sfumature e in grado di trasmettere emozioni. Così è stato in questi giorni a Varsavia, dove- a dispetto del freddo- ho potuto testare un calore del pubblico che mi ha sorpreso”.

Il Maestro Francesco Di Mauro, catanese di origine ma ormai nome di riferimento nei principali teatri internazionali, non a caso ha ricevuto lo scorso ottobre 2025, il Premio alla Sicilianità nell’ambito della 26esima edizione del Premio alla Sicilianità “Cav. Pippo Bertoni”. La motivazione con cui la giuria preposta ha voluto omaggiarlo- “per l’eleganza e la leggerezza con la quale in questi anni ha diretto la sua orchestra dimostrando amore per lo studio, amore per il proprio lavoro e per la propria terra d’origine”- chiarisce bene anche quella per cui viene chiamato a dirigere le orchestre di tutto il mondo.