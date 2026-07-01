Palermo, si masturba in strada davanti ai passanti e aggredisce i militari: migrante arrestato

​I Carabinieri della Stazione di Palermo Scalo, supportati dai militari del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Palermo, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario 27enne di origini congolesi, ritenuto responsabile di oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato contestualmente denunciato a piede libero per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

​L’intervento è scattato a seguito di diverse segnalazioni giunte al Numero Unico di Emergenza 112 che, indicavano, la presenza del giovane in Piazza Aragona intento a compiere atti sessualmente espliciti sulla pubblica via nonostante la presenza di passanti.

​All’arrivo delle pattuglie, l’indagato, in evidente stato di agitazione, si è scagliato violentemente contro i militari operanti, aggredendoli fisicamente e rivolgendo loro gravi minacce e offese nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Nonostante la forte resistenza opposta, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo in sicurezza e a condurlo in caserma.

​Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.