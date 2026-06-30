Palermo, 400 persone a teatro per i ragazzi della Sicily Music Academy

Palermo – Si è tenuto ieri sera, alle ore 20:45, presso il Teatro Apparte, il saggio di fine anno della Sicily Music Academy, che ha registrato la presenza di oltre 400 spettatori.

La Sicily Music Academy, accademia di alta formazione musicale riconosciuta come eccellenza sul territorio provinciale, opera con sedi a Misilmeri e Monreale. Proprio da queste due realtà arrivano gli allievi protagonisti della serata – bambini, ragazzi e adulti – che hanno regalato al pubblico uno spettacolo articolato e di elevato livello artistico.

Nel corso dell’evento si sono alternati sul palco duetti di canto moderno, esibizioni di band e performance di musica classica, frutto del lavoro didattico svolto durante l’anno accademico. Gli allievi sono stati preparati dai docenti Alberto Di Marzo (chitarra), Andrea Palumbo (pianoforte e tastiere moderne), Antonio Trovato (pianoforte), Martina Romeo, Marzia Gulì e Chiara Costa (vocal coach), Giovanni Giardina (batteria), Valerio Ragusa (basso elettrico), Michele Costantino e Giusy Zizzo (violino).

La conduzione della serata è stata affidata a Vito Lo Franco, che ha guidato l’evento con professionalità e tono brillante, contribuendo al coinvolgimento del pubblico.

Durante la manifestazione è stato inoltre messo in evidenza il valore del percorso formativo proposto dall’Accademia, che abbraccia diversi generi musicali – dal pop al rock, dal jazz alla musica classica – con l’obiettivo di garantire una preparazione completa agli allievi. L’istituto ha già annunciato l’apertura delle iscrizioni per il prossimo anno accademico a partire dal mese di settembre.

A conclusione dell’evento, il presidente e direttore Davide Cutrona ha dichiarato: “Come presidente della Sicily Music Academy, sono profondamente felice e orgoglioso di ciò che abbiamo vissuto. Ogni giovane talento sul palco ha dimostrato quanto lavoro, passione e dedizione possano trasformarsi in risultati concreti. Questo saggio rappresenta non solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per nuovi sogni da costruire insieme.”