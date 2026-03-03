Musica e territorio: Gaia Gentile ospite della Sicily Music Academy tra Monreale e Misilmeri

MISILMERI – Una giornata all’insegna dell’alta formazione e della scoperta delle eccellenze locali. Misilmeri ha accolto ieri la nota cantante e docente Gaia Gentile, protagonista di una Masterclass di canto moderno organizzata dalla Sicily Music Academy. L’evento formativo, che sta richiamando l’attenzione di numerosi appassionati e studenti, è attualmente in corso presso la sede di Monreale e si protrarrà fino alla giornata di domenica.

Un percorso tra tecnica ed espressività

Gaia Gentile, figura di spicco nel panorama della musica moderna, è apprezzata per un metodo d’insegnamento che sa coniugare la rigorosa tecnica vocale alla crescita artistica e personale dei singoli allievi. Ad accompagnarla in questa tappa siciliana è il compagno Nicolò Pantaleo, che ha condiviso con l’artista non solo l’impegno didattico ma anche i momenti dedicati alla scoperta delle bellezze dell’Isola.

La visita alla sede di Misilmeri

Oltre all’attività d’aula a Monreale, l’artista ha voluto conoscere da vicino la realtà di Misilmeri. Accompagnata dal direttore della Sicily Music Academy, il Maestro Davide Cutrona, Gaia Gentile ha visitato la sede locale dell’accademia, entrando in contatto con un polo formativo che mantiene un legame viscerale con il proprio territorio.

Il Direttore Cutrona ha inoltre guidato gli ospiti in un tour alla scoperta dell’identità misilmerese, tra scorci storici e tradizioni. La visita ha toccato anche l’eccellenza gastronomica della zona con una sosta presso la storica Pizzeria “Alla Botte” di Giuseppe Vitrano, punto di riferimento locale dal 1991.

L’impegno della Sicily Music Academy

L’evento sottolinea ancora una volta il ruolo centrale svolto dalla Sicily Music Academy sotto la guida di Davide Cutrona. L’istituzione non si limita alla didattica musicale, ma si conferma un motore di crescita culturale capace di attrarre professionisti di calibro nazionale, creando un ponte solido tra l’arte e la valorizzazione delle risorse del territorio.