CronacaPalermo

Ragazza di 30 anni violentata dopo il concertone di Radio Italia, arrestato 31enne del Gambia

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Una notte di musica e festa, conclusa con un’aggressione che ha sconvolto il dopo-concerto. Una ragazza di 30 anni, originaria dell’agrigentino, ha denunciato una violenza sessuale subita la notte scorsa alla Cala di Palermo, poche ore dopo il concertone di Radio Italia.

La polizia è intervenuta rapidamente, arrestando un uomo di 31 anni, nato in Gambia, con l’accusa di violenza sessuale. Il racconto della presunta vittima, soccorsa e trasportata al Policlinico, è ora al vaglio di investigatori e inquirenti.

La dinamica della notte

L’episodio, ancora da ricostruire nei dettagli, si sarebbe verificato intorno alle 5 del mattino, diverse ore dopo la fine del concerto al Foro Italico, conclusosi poco dopo la mezzanotte. La ragazza, arrivata a Palermo proprio per assistere all’evento, si trovava ancora in zona, nei dintorni di via Cala, quando il trentunenne avrebbe iniziato a importunarla, diventando via via più insistente.

Terrorizzata, la giovane avrebbe iniziato a urlare, riuscendo così a mettere in fuga il presunto aggressore. Subito dopo avrebbe chiamato i soccorsi, fornendo agli agenti una descrizione dell’uomo, che è stato intercettato e ammanettato a breve distanza dal punto da cui era partita la segnalazione.

Soccorsa dal 118, la trentenne è stata portata al Policlinico, dove sono state attivate le procedure previste per i casi di “codice rosa”. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Scientifica. In ospedale, la ragazza è stata sottoposta a una serie di accertamenti utili a chiarire i contorni dell’aggressione.

L’uomo, in attesa di ulteriori riscontri, è stato portato al carcere Pagliarelli su disposizione del pm di turno. Le indagini, ora, dovranno ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.

Consigliati per te

  1. Furti in serie a Palermo tra spogliatoi e centri benessere: in manette una 31enne ricercata
  2. Radio Italia Live al Foro Italico: 50mila il 28 giugno
  3. Concerto di Radio Italia Live al Foro Italico di Palermo, da Masini ai Pinguini, l’elenco dei cantanti
  4. Organizzano incontro su Tinder ma viene violentata in hotel, dramma per una turista a Palermo
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Tragedia in campagna, trattore si ribalta: muore schiacciato a 61 anni
Cronaca Messina
Rissa a Monreale, identificati i giovani dalle telecamere, saranno denunciati dalla Polizia Municipale
Rissa a Monreale, identificati i giovani dalle telecamere, saranno denunciati dalla Polizia Municipale
Cronaca Palermo
Villa Sofia, radiologia guasta da sei giorni: pazienti dirottati al Civico
Cronaca Palermo
Balestrate, inaugurazione di LidoAut: tre ragazzi autistici assunti part time
Economia
Monreale, rissa tra giovani in piazza Canale: emergenza movida
Cronaca Palermo