Hashish nascosto in borsa al Tribunale per i Minorenni: denunciata 37enne

I Carabinieri del Reparto Servizi Magistratura – Sezione Tribunali, congiuntamente ai militari della Stazione Resuttana Colli, hanno segnalato amministrativamente alla locale Prefettura una donna sorpresa in possesso di sostanze stupefacenti durante le operazioni di sicurezza all’ingresso del Tribunale per i Minorenni.

L’attenzione dei militari dell’Arma, impegnati nel minuzioso filtraggio degli accessi, ha permesso di intercettare la droga prima che venisse introdotta negli uffici giudiziari. Protagonista della vicenda è una 37enne palermitana, già nota alle forze dell’ordine, che si era recata presso la struttura per un incontro con la Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nell’ambito di un procedimento penale.

Durante il controllo della borsa, l’occhio vigile degli operatori ha consentito di rinvenire, abilmente occultate, due dosi di hashish. Nonostante il tentativo di nasconderle, l’efficacia dei protocolli di sorveglianza ha portato al sequestro della sostanza.

La droga è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale per le verifiche qualitative e quantitative, mentre la donna è stata segnalata alla Prefettura del capoluogo quale assuntrice di sostanze stupefacenti per uso personale.