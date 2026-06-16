Cronaca

Hashish nascosto in borsa al Tribunale per i Minorenni: denunciata 37enne

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

I Carabinieri del Reparto Servizi Magistratura – Sezione Tribunali, congiuntamente ai militari della Stazione Resuttana Colli, hanno segnalato amministrativamente alla locale Prefettura una donna sorpresa in possesso di sostanze stupefacenti durante le operazioni di sicurezza all’ingresso del Tribunale per i Minorenni.

L’attenzione dei militari dell’Arma, impegnati nel minuzioso filtraggio degli accessi, ha permesso di intercettare la droga prima che venisse introdotta negli uffici giudiziari. Protagonista della vicenda è una 37enne palermitana, già nota alle forze dell’ordine, che si era recata presso la struttura per un incontro con la Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nell’ambito di un procedimento penale.

Durante il controllo della borsa, l’occhio vigile degli operatori ha consentito di rinvenire, abilmente occultate, due dosi di hashish. Nonostante il tentativo di nasconderle, l’efficacia dei protocolli di sorveglianza ha portato al sequestro della sostanza.

La droga è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale per le verifiche qualitative e quantitative, mentre la donna è stata segnalata alla Prefettura del capoluogo quale assuntrice di sostanze stupefacenti per uso personale.

Consigliati per te

  1. Legalità e speranza: premiati a Catania i giovani della Borsa di Studio Libera Impresa
  2. Aggredisce un’impiegata dell’ASP di Corleone a pugni alle spalle, identificata e denunciata
  3. Ruba una Panda e travolge due poliziotti: arrestato giovane di San Giuseppe Jato, denunciata la cognata
  4. Palermo, scontro tra auto e moto: muore 37enne in viale Lazio
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Assenteisti alla Reset, Lagalla: «Nessuno può sottrarsi alle regole, conseguenze certe»
Palermo Politica
Torna la Fiera dell'Arredamento al Centro Commerciale Città dei Templi: al via la seconda edizione
Torna la Fiera dell’Arredamento al Centro Commerciale Città dei Templi: al via la seconda edizione
Eventi
Monreale, uomo trovato morto da giorni in casa
Cronaca Palermo
I 9 furbetti del cartellino alla Reset, invece di lavorare facevano altro I NOMI
Cronaca In primo piano Palermo
Tir che trasporta batterie in fiamme sulla A19 Palermo-Catania, traffico bloccato tra Villabate e Bagheria
Tir che trasporta batterie in fiamme sulla A19 Palermo-Catania, traffico bloccato tra Villabate e Bagheria
Cronaca