Sparatoria tra minorenni nella notte, tre giovani in ospedale

Tre minorenni, con un’età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nella notte a Catania, in piazza Beppe Montana, nel quartiere di San Giovanni Galermo. I ragazzi sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali Cannizzaro e Policlinico della città, dove secondo le prime informazioni non risulterebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Sparatoria a San Giovanni Galermo: uno dei feriti operato al Cannizzaro

L’episodio si sarebbe verificato nella zona di Trappeto Nord, non lontano da una piazza di spaccio nota alle forze dell’ordine. Uno dei tre giovani coinvolti è stato sottoposto nella mattinata a un intervento neurochirurgico al Cannizzaro, dove al momento non sono ancora note le sue condizioni cliniche. Gli altri due feriti sono stati invece portati al Policlinico, secondo alcune ricostruzioni con mezzi privati, dopo che i sanitari della struttura avrebbero poi avvisato la polizia.

Il legame con un pregiudicato della zona di Via Capopassero

Tra i tre ragazzi coinvolti nella sparatoria ci sarebbe anche un giovane legato da rapporti di parentela a un pregiudicato considerato una figura di rilievo nel giro dello spaccio attivo nella zona di Via Capopassero. Un dettaglio che, secondo gli investigatori, potrebbe non essere casuale.

Le indagini della Polizia di Stato

Gli agenti intervenuti sul posto intorno alla mezzanotte stanno verificando se l’episodio sia maturato all’interno di dinamiche legate agli ambienti criminali della zona, in particolare quelli legati al traffico di droga. Le indagini sono ancora nella fase iniziale e puntano a chiarire l’esatta successione degli eventi e a individuare eventuali responsabili dei colpi sparati.