Non arriva in tempo in ospedale: partorisce in auto scortata dai carabinieri

Parto d’emergenza in auto a Trapani: una donna ha dato alla luce il suo bambino mentre si trovava in macchina insieme al marito, diretti verso l’ospedale. A rendere possibile il lieto fine l’intervento tempestivo dei carabinieri che hanno scortato il veicolo.

Il fatto si è verificato nelle prime ore del mattino. Una pattuglia dell’Arma ha notato un’auto che procedeva a velocità sostenuta lungo le strade della città. Dopo essersi accertati della situazione d’emergenza in corso, i militari hanno immediatamente scortato la coppia fino al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate.

Durante il tragitto, i carabinieri hanno allertato la struttura sanitaria per permettere ai medici di preparare tutto il necessario per accogliere la partoriente. Ma all’arrivo davanti al nosocomio, quando il personale sanitario si è avvicinato al veicolo, si è trovato di fronte a una scena inaspettata: la donna stringeva già tra le braccia il neonato, venuto al mondo durante il viaggio.

Madre e figlio sono stati immediatamente trasferiti al reparto di neonatologia dove, fortunatamente, le loro condizioni sono risultate buone. Entrambi stanno bene.