Lite in casa finisce nel sangue: 80enne spara al figlio

Un padre ottantenne ha sparato al figlio attraverso la porta di casa durante una lite familiare, poi è fuggito per le strade di San Cataldo. È accaduto la sera di ieri, intorno alle 22.30, in via Piave, nei pressi dell’hotel Elios. L’uomo, identificato con le iniziali V.T., è stato rintracciato nelle prime ore della notte e tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio.

Stando alla prima ricostruzione degli inquirenti, l’anziano avrebbe esploso più colpi di pistola verso il figlio G.T., 49 anni, attingendolo a una gamba. Subito dopo aver aperto il fuoco, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce tra le strade della città.

Ricerche notturne a San Cataldo: trovato in stato di agitazione

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di San Cataldo e gli agenti della Questura di Caltanissetta, che hanno avviato immediatamente le ricerche sul territorio. Dopo circa quattro ore, intorno alle 2.45, l’ottantenne è stato localizzato in forte stato di agitazione.

Prima dell’arresto formale, l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti sanitari. Al termine delle attività investigative è scattata la misura cautelare per tentato omicidio. Come legale di fiducia ha nominato l’avvocato Massimiliano Bellini.

Figlio ferito a una gamba: cause della lite ancora da chiarire

Il figlio cinquantenne, raggiunto da un proiettile alla gamba, è stato soccorso sul posto e affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non sono state rese note.

Le ragioni che hanno portato la lite a degenerare in sparatoria restano ancora da accertare con precisione. I Carabinieri proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell’intera vicenda familiare.