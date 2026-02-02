Palermo, palestra in fiamme: colonna di fumo visibile da ogni quartiere, controlli sull’aria

Una densa colonna di fumo nero ha allarmato ieri pomeriggio i residenti di diverse aree del capoluogo siciliano. L’origine del rogo è stata individuata in un centro fitness ospitato all’interno di una struttura gonfiabile situata in via Alfredo e Antonio Di Dio, all’incrocio con via Salvatore Puglisi, nelle vicinanze di via Sampolo.

L’allarme è scattato nel pomeriggio del primo febbraio, quando le fiamme hanno avvolto la palestra causando gravi danneggiamenti sia alle attrezzature sportive che alla tensostruttura che le conteneva. Sul posto sono accorse numerose unità dei pompieri che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente non si sono registrate persone coinvolte o intossicate. Tuttavia, la densa fumata scura che si è sollevata verso l’alto è rimasta ben visibile da molteplici quartieri della città per circa sessanta minuti, generando preoccupazione tra i cittadini e provocando un flusso consistente di segnalazioni al numero di emergenza.

A seguito dello spegnimento, i tecnici del reparto Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di bonifica e avviato i controlli ambientali per accertare la presenza di eventuali sostanze nocive disperse nell’atmosfera circostante l’impianto sportivo.