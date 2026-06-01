Scala dei Turchi tra le spiagge più belle d’Italia: cosa cambia per chi la visita quest’estate

Gazebo, nuova segnaletica e recinzione ripristinata: il Comune di Realmonte ha avviato una serie di interventi per migliorare l’accoglienza alla Scala dei Turchi, una delle mete naturalistiche più riconoscibili d’Italia. E nei prossimi mesi sono in arrivo altri investimenti.

La scogliera bianca di marna che scende verso il Mediterraneo con le sue forme morbide e ondulate attira ogni anno migliaia di visitatori. Per gestirne i flussi in modo più efficiente, l’amministrazione comunale ha già installato aree attrezzate con gazebo per il riparo dal sole e una nuova segnaletica informativa, con contenuti più chiari per orientare i turisti alla fruizione responsabile del sito.

Bagni pubblici, navetta potenziata e parcheggi per pullman: i progetti futuri

È stato anche ripristinato il sistema di recinzione temporanea, che resterà in vigore fino al completamento delle procedure amministrative per la realizzazione di una soluzione definitiva, progettata per integrarsi meglio con il paesaggio circostante.

Nei prossimi mesi sono attesi ulteriori interventi: la realizzazione di bagni pubblici, il potenziamento del servizio navetta già avviato nel 2025 e la creazione di nuove aree di sosta per autobus turistici nelle vicinanze del campo sportivo comunale, per alleggerire la pressione viaria sull’area.

La Scala dei Turchi figura tra le dieci spiagge più belle d’Italia e l’accesso alla scogliera è già regolamentato con prenotazione obbligatoria e biglietto a pagamento. L’obiettivo del Comune è costruire attorno a questo patrimonio naturale un modello di gestione che sappia coniugare tutela ambientale, qualità dei servizi e sviluppo turistico duraturo.