Cronaca

Tenta di suicidarsi lanciandosidal ponte, salvato in extremis dalla Polizia

Polizia salva un uomo dal suicidio sul ponte di via Pinelli a Caltanissetta: dramma sfiorato
di Redazione Web
Momenti di paura ieri sera in via Pinelli a Caltanissetta, dove un uomo ha minacciato di gettarsi da un ponte, tentando di togliersi la vita. Un passante, resosi conto della gravità della situazione, ha immediatamente allertato la Polizia, che è intervenuta in modo tempestivo riuscendo a scongiurare il suicidio.

Dopo l’intervento degli agenti, l’uomo — visibilmente scosso — è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto a controlli medici e ricevere il supporto necessario.

