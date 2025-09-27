Terrore in ospedale, precipita un ascensore: donna grave

Sfiorata la tragedia all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Un ascensore è precipitato improvvisamente dal terzo piano fino al livello -1: dentro c’era una dipendente dell’Asp, una portantina, che stava raggiungendo il blocco operatorio. L’impatto le ha provocato seri traumi agli arti inferiori.

L’allarme è scattato intorno alle 14, quando i colleghi hanno sentito le sue grida arrivare dal vano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarla dalla cabina deformata. La donna è stata affidata ai medici del pronto soccorso e sottoposta a esami: secondo quanto trapela, avrebbe riportato fratture alle gambe.

Le prime verifiche tecniche puntano sul cedimento o l’allentamento di uno dei cavi come possibile causa dell’incidente. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica e verificare lo stato di manutenzione dell’impianto.