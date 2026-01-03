Il ritorno sugli spalti: il Velodromo di Palermo riapre i cancelli e riabbraccia i suoi tifosi

Dopo una lunga attesa, il Velodromo “Paolo Borsellino” torna finalmente a pulsare di vita e di tifo. Grazie al parere favorevole della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, l’impianto sportivo di Palermo è ufficialmente autorizzato ad accogliere il pubblico, partendo da una capienza iniziale di 1.950 spettatori.

Si tratta di un traguardo fondamentale per la città, frutto di una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Athletic Club Palermo. In una nota congiunta, il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore allo Sport Alessandro Anello hanno espresso grande soddisfazione per questo risultato, che segue lo sblocco delle gare di Serie D già avvenuto nei mesi scorsi.

“Oggi compiamo un nuovo passo avanti restituendo il Velodromo ai tifosi e alla città”, hanno dichiarato i vertici del Comune. “Un successo reso possibile dalla sinergia tra gli uffici dello Sport, delle Opere Pubbliche e le realtà sportive del territorio”.

Nonostante la riapertura sia un punto di svolta, il Comune non intende fermarsi qui. È già in programma per le prossime settimane un cronoprogramma di interventi tecnici mirati a incrementare ulteriormente il numero di posti disponibili, così da permettere a una platea sempre più vasta di seguire le sfide dell’Athletic Club Palermo e vivere l’impianto a pieno regime.

L’amministrazione ha concluso rivolgendo un augurio alla squadra locale, auspicando che il calore del pubblico ritrovato diventi un volano per la crescita del movimento sportivo palermitano.