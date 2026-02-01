Cronaca

Piano Battaglia riapre: da domani si scia sulle Madonie, neve abbondante

Dal 2 febbraio tornano operativi gli impianti sciistici di Piano Battaglia. Le Madonie si preparano ad accogliere nuovamente gli sciatori. L’annuncio arriva direttamente da Totò Lentini, amministratore unico di Palermo Energia, la partecipata della Città metropolitana che gestisce le strutture. Dopo aver completato con successo i collaudi tecnici degli impianti e perfezionato le assunzioni del personale necessario, la stazione sciistica è pronta a riaprire i battenti.

Le condizioni sono ottimali: l’innevamento è abbondante e le piste sono state preparate accuratamente per garantire la massima fruibilità agli sciatori, che attendevano questo momento da settimane.

“Quando le istituzioni si impegnano concretamente nella gestione del territorio – dichiara Lentini – anche le problematiche di lunga data possono trasformarsi in concrete possibilità di sviluppo. Piano Battaglia rappresenta un asset fondamentale per le Madonie, sia dal punto di vista turistico che economico. Il lavoro di squadra ha dato i suoi frutti. Le condizioni meteo ci assistono: ora procediamo con professionalità e costanza”.

