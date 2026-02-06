Cronaca

Palermo, blitz all’Olivella: fucile a pompa e droga nel locale, arrestato il titolare

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Controlli amministrativi trasformati in un arresto per detenzione di armi e droga nel cuore di Palermo. I Carabinieri, supportati dalla Polizia Municipale, hanno fatto irruzione in un’attività commerciale nella zona dell’Olivella, portando alla luce un vero e proprio arsenale e sostanze stupefacenti nascoste tra il bancone e la cucina.
A finire in manette è il proprietario del locale, un giovane di 26 anni, ora trasferito presso la casa circondariale Lorusso-Pagliarelli.

L’operazione è scattata quando le forze dell’ordine, insospettite da un pungente odore di hashish, hanno deciso di approfondire l’ispezione. In una valigetta sono state rinvenute nove stecche di hashish e diverse cartucce, mentre dietro il bancone della vendita erano stati occultati semi di marijuana e munizioni calibro 9×17.

La scoperta più inquietante è avvenuta però nell’area cucina: sopra la cappa aspirante, i militari hanno rinvenuto un sacco nero contenente un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa, già caricato con due colpi. Nel locale sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e un coltello intriso di stupefacente, a conferma di una probabile attività di spaccio parallela a quella commerciale.

