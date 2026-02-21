Incidente in centro a Palermo: auto cappottata nella notte in via Principe di Villafranca: ci sono feriti

Paura nella notte a Palermo, in via Principe di Villafranca, dove una Smart si è ribaltata dopo aver travolto un’auto parcheggiata. L’impatto è stato violento, ma fortunatamente le conseguenze per gli occupanti non sono gravi: tutti sono stati trasportati in ospedale per lievi lesioni e accertamenti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi, mentre la ditta Mf auto di Magnasco Francesco si è occupata della rimozione dei mezzi. La ditta Interventa del ripristino della carreggiata.