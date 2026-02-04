Viale Regione Siciliana, camion perde arance: caos e lunghe code nel traffico mattutino

Mattinata da incubo per gli automobilisti in transito su viale Regione Siciliana. Nelle prime ore del mattino un autocarro ha smarrito parte del proprio carico di arance che si sono sparse sulla carreggiata in direzione Trapani, all’altezza di piazzale Giotto.

A complicare ulteriormente la situazione la pioggia caduta in quelle ore, che ha reso il manto stradale particolarmente viscido e quindi pericoloso per la circolazione dei veicoli. Per questo motivo si è reso necessario l’intervento della polizia municipale, intervenuta con una pattuglia per regolare il flusso veicolare e mettere in sicurezza la zona. Successivamente una squadra di operai ha dato il via alle operazioni di rimozione del carico disperso e alla pulizia del tratto interessato.

Nel frattempo la circolazione è andata completamente in tilt, con pesanti conseguenze anche sulle arterie alternative alla circonvallazione. Automobilisti rimasti bloccati, anche per oltre un’ora, nell’area di corso Calatafimi ma anche in via Leonardo da Vinci e via Michelangelo.