Assunzioni al Comune di Palermo, la Cgil: “Servono 3mila dipendenti, 275 sono troppo pochi”

Palermo 16 febbraio 2026 – “Troppo poche 275 assunzioni in tre anni, una cifra ridicola. Al Comune di Palermo mancano 3mila posti di lavoro. Servono ingegneri, architetti, contabili, educatori, assistenti sociali ma anche giardinieri. E da subito chiediamo la trasformazione dei mille contratti che ancora restano da part time a full time: non si aspetti che si avvii tra un anno la macchina elettorale per trasformarli da 34 a 36 ore”.

La Fp Cgil Palermo e la Cgil Palermo avanzano le loro richieste ed esprimono la posizione del sindacato confederale e della funzione pubblica sul piano triennale del fabbisogno del personale approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale.

Per il sindacato la prima questione da sciogliere riguarda i part-time, un capitolo da chiudere al più presto. “Si eviti di trasformarli in full time nell’anno in cui si vota – ribadiscono per la Fp Cgil Palermo il segretario generale Andrea Gattuso e il responsabile enti locali Saverio Cipriano e per la Cgil Palermo il segretario Dario Fazzese – Dopodiché chiediamo un piano delle assunzioni per fare in modo che tutte quelle figure di cui oggi l’ente è sfornito vengano recuperate al più presto con i concorsi e con le progressioni verticali”.

“Palermo – aggiungono Cipriano, Gattuso e Fazzese – dovrebbe avere, in rapporto al numero degli abitanti, 7.500- 8000 dipendenti contro gli attuali 4.300. Siamo contro l’esternalizzazione dei servizi: il mancato rafforzamento della dotazione organica non può diventare l’alibi utile per affidare all’esterno i servizi dell’amministrazione. Considerando che l’età media dei dipendenti è molto alta, sui 60 anni, nel giro di 7 anni il Comune senza un serio piano di assunzioni rischia di restare svuotato. Per cui chiediamo un piano di assunzioni che ristabilisca da ora al 2028 una dotazione organica adeguata ai servizi di una grande città”.