Ancora tempo instabile in Sicilia, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo valido dalle ore 16.00 di oggi fino alle ore 24.00 di domani, 10 marzo 2026.
A Palermo e in tutta la Sicilia è prevista allerta gialla.

Secondo il bollettino, sono previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-
occidentali e nord-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente
moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone,
con quantitativi cumulati generalmente deboli.

