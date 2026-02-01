Cronaca

Nevicata abbondante a Piano Battaglia, auto sommerse: intervento della Protezione Civile

Piano Battaglia, nel cuore dell’emergenza neve, si è risvegliata avvolta in una distesa candida e silenziosa. Un paesaggio suggestivo, quasi irreale, dove il bianco della neve domina ogni cosa e il freddo intenso stringe il territorio. Ma a scaldare lo sguardo e l’animo è stata, ancora una volta, la forza della solidarietà.

Tra le montagne imbiancate spiccano i giubbotti gialli dei volontari di Protezione Civile, simbolo di un volontariato fatto di passione, dedizione e altruismo. Uomini e donne che, nonostante le temperature rigide e le difficili condizioni meteo, hanno affrontato l’emergenza con professionalità e spirito di servizio, sempre con il sorriso e con un unico obiettivo: aiutare chiunque ne avesse bisogno, senza mai badare alle ore di lavoro o alla fatica.

L’abbondante nevicata ha causato numerosi disagi, con molte auto rimaste completamente sommerse dalla neve e tratti di strada resi temporaneamente impraticabili. Tuttavia, grazie al tempestivo intervento della Città Metropolitana di Palermo con supporto dei volontari di protezione civile onvgi Altavilla Milicia e altre associazioni la situazione è stata gestita con grande efficacia.

Già dalle primissime ore del mattino, i mezzi sono entrati in azione per liberare le carreggiate, consentendo il ripristino della viabilità e garantendo la sicurezza di residenti, lavoratori e visitatori. Un lavoro silenzioso ma fondamentale, svolto spesso lontano dai riflettori, che ha permesso di riportare gradualmente la normalità in un contesto reso difficile dalle condizioni climatiche.

Ancora una volta, Piano Battaglia diventa il simbolo di come, anche nelle situazioni più complesse, il valore umano e la collaborazione tra istituzioni e volontari possano fare la differenza, trasformando un’emergenza in una dimostrazione concreta di impegno e solidarietà

