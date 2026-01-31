Meteo Palermo, allerta gialla per piogge e temporali: l’avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo – idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 1 febbraio 2026. Per la giornata di domani a Palermo è in tutta la Sicilia settentrionale è prevista allerta gialla.

Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori

occidentali, settentrionali tirrenici e nord-orientali, con quantitativi cumulati

generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o

temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli, fino a

puntualmente moderati.