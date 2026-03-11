Suv si schianta con un’ambulanza: feriti in via Notarbartolo

Pomeriggio di caos in via Notarbartolo, a Palermo: intorno alle 16.30 uno scontro violento ha coinvolto un suv Toyota e un’ambulanza. L’impatto è avvenuto all’incrocio della strada, in piena ora di punta. La gravità della scena ha richiesto l’intervento di quattro mezzi del 118, che hanno raggiunto il punto dell’incidente in pochi minuti. Una pattuglia della polizia ha presidiato l’area per mettere in sicurezza la carreggiata e regolare il traffico, andato in tilt nella zona.

Tra i feriti anche un’anziana signora, soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti in forze. Le sue condizioni, come quelle degli altri coinvolti, sono al vaglio dei medici.

Rilievi in corso, traffico in tilt

La sezione infortunistica della polizia è attesa sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello schianto. Inevitabili i rallentamenti al traffico nell’area circostante, già congestionata a quell’ora del pomeriggio.