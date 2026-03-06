Da Sigonella decolla il drone spia per sorvegliare il sottomarino russo nel Mediterraneo, ecco cosa sta succedendo

Le piste della Naval Air Station di Sigonella non si fermano mai. Ma nelle ultime settimane il ritmo delle operazioni ha raggiunto un’intensità fuori dall’ordinario, trasformando la base siciliana nel cuore pulsante dell’intelligence militare occidentale nel Mediterraneo. È da qui che è decollato il Boeing P-8A Poseidon protagonista di una missione che sembra uscita dalla sceneggiatura di un thriller navale — eppure è tutto reale, e tutto sta accadendo adesso, a poche miglia dalle coste italiane.

La base catanese si conferma il perno assoluto dell’Intelligence, Surveillance e Reconnaissance — ISR — della NATO e degli Stati Uniti: un avamposto strategico da cui si dipana la sorveglianza su un mare diventato crocevia di conflitti asimmetrici, traffici ombra e minacce silenziose.

L’affondamento della Arctic Metagaz e il ruolo del Poseidon

Tutto ha inizio con un’esplosione in mare. Tra il 3 e il 4 marzo 2026, la petroliera LNG Arctic Metagaz — unità appartenente alla cosiddetta “flotta ombra” russa — viene devastata da un incendio e da una serie di esplosioni al largo della Libia. L’ipotesi più accreditata punta a un attacco con droni navali. L’equipaggio di 30 persone viene tratto in salvo, ma la nave affonda.

È a questo punto che il P-8A Poseidon decollato da Sigonella entra in scena. Giunto sull’area di crisi, il velivolo inizia a descrivere orbite strette attorno ai resti della petroliera — una tecnica nota come “racetrack” — mentre i suoi sensori ottici e radar lavorano incessantemente per analizzare i danni allo scafo, raccogliere immagini e segnali, e soprattutto cercare di distinguere un atto ostile deliberato da un semplice incidente. Una missione chirurgica, condotta a migliaia di metri di quota, con una precisione che le navi di superficie non potrebbero mai garantire in tempi così rapidi.

La caccia al sottomarino russo nel Mediterraneo orientale

Ma la missione del Poseidon non si esaurisce con l’ispezione della petroliera affondata. Lasciata alle spalle l’area dell’incidente, il velivolo punta deciso verso gli approcci settentrionali del Canale di Suez — uno dei “choke point” più sensibili e strategici dell’intero traffico marittimo globale.

L’obiettivo stavolta è invisibile, nascosto sotto la superficie del mare: il B-265 Krasnodar, sottomarino russo a propulsione diesel-elettrica della classe Kilo migliorata, tornato operativo nel bacino mediterraneo per ribadire la presenza di Mosca in un momento di altissima tensione. Il Krasnodar è un’unità temuta: è armato con missili da crociera Kalibr e vanta una firma acustica bassissima, che lo rende difficile da rilevare con i sistemi convenzionali. Un’ombra furtiva capace di muoversi quasi indisturbata tra le rotte commerciali e militari del Mediterraneo orientale.

È qui che la tecnologia imbarcata sul P-8A fa davvero la differenza. Il Poseidon non è un semplice aereo da ricognizione: è una piattaforma di guerra antisommergibile tra le più avanzate al mondo. Attraverso radar ad apertura sintetica, sistemi di Signal Intelligence e una rete di sonoboue sganciate in mare, il velivolo siciliano tesse una tela tecnologica capace di intercettare la traccia acustica del sottomarino e localizzarne la posizione con una precisione che fino a pochi anni fa sarebbe stata impensabile.

I dati trasmessi alla portaerei Gerald Ford e agli alleati NATO

Le informazioni raccolte dal P-8A non restano a bordo del velivolo. Vengono trasmesse quasi in tempo reale per alimentare la situational awareness — la consapevolezza tattica della situazione — della Sesta Flotta statunitense e degli alleati NATO presenti nell’area.

Il destinatario principale è il gruppo d’attacco della portaerei USS Gerald R. Ford, schierata nel Mediterraneo orientale a inizio marzo con l’obiettivo preciso di irrobustire la postura di deterrenza degli Stati Uniti in un’area sempre più calda. Quando una petroliera affonda e il periscopio di un sottomarino si muove furtivo nello stesso specchio d’acqua, la capacità di raccogliere, elaborare e condividere informazioni in tempo reale diventa un fattore decisivo — forse il più decisivo di tutti.

Sigonella, infrastruttura critica tra diplomazia e deterrenza

Le operazioni condotte dal P-8A decollato da Sigonella funzionano da ponte tra sorveglianza marittima e diplomazia coercitiva. Monitorare i movimenti del Krasnodar, documentare l’affondamento della Arctic Metagaz, tenere sotto controllo il Canale di Suez: ogni singola missione contribuisce a costruire un quadro informativo che serve tanto alle decisioni militari quanto a quelle diplomatiche.

La base siciliana conferma così un ruolo che va ben oltre quello di semplice hub logistico. Sigonella è oggi l’infrastruttura più critica per monitorare e tentare di disinnescare l’escalation in un Mediterraneo sempre più attraversato da tensioni, conflitti asimmetrici e giochi di potere sotterranei. Una realtà che riguarda da vicino l’Italia — e la Sicilia in particolare — anche se spesso passa sotto traccia nell’agenda del dibattito pubblico. Sembra la trama di “Caccia a Ottobre Rosso”. Invece è quello che sta accadendo adesso, a pochi chilometri da Catania.