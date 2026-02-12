La scrittrice siciliana Giusi Russo a Casa Sanremo Writers, presenterà in anteprima il suo terzo romanzo Come un taglio nel vetro

Sarà Casa Sanremo Writers la vetrina d’eccezione della prima presentazione del libro Come un taglio nel vetro di Giusi Russo. Premiata lo scorso dicembre, a Roma, in Campidoglio, con il prestigioso Premio Letterario Giornalistico Piersanti Mattarella, la scrittrice siciliana è stata selezionata per la seconda volta per portare il suo contributo nell’ambìto salotto culturale di Sanremo, durante l’omonimo Festival della Canzone Italiana.

“È per me un onore tornare a Casa Sanremo Writers- dichiara l’autrice- e con un nuovo romanzo, ancora inedito, ma prossimo alla pubblicazione con ‘Edizioni clandestine’ del gruppo Santelli. Si tratta, non solo di una preziosa occasione di visibilità, ma anche della possibilità di godere di uno spazio di confronto autentico, in cui le storie trovano il tempo e lo spazio per essere ascoltate, e la scrittura torna al centro, come luogo d’elezione di intime narrazioni”.

Ed effettivamente il Salotto letterario di Sanremo rappresenta, ormai da anni, un palcoscenico di calibro internazionale. Uno spazio interamente dedicato all’incontro tra scrittori e pubblico, che ha visto nel corso delle varie edizioni la presentazione di testi di grandi firme del giornalismo italiano, di appassionanti biografie di personaggi dello spettacolo, ma anche di storie di musica e musicisti e di libri dedicati alla formazione e alla saggistica su temi di grande attualità.

La scrittrice siciliana sarà intervistata venerdì 27 febbraio, nell’ambito del format “La Vetrina”, e partecipa contestualmente al concorso letterario di Casa Sanremo Writers. La sua prima volta sanremese l’ha vista insignita della menzione speciale di Casa Sanremo Library con il romanzo Di notte, solo di notte.

“Non posso che essere felice- aggiunge Giusi Russo- di presentare proprio a Sanremo il mio terzo lavoro, Come un taglio nel vetro. Ambientato negli anni Settanta, in una Sicilia marginale, è un romanzo di formazione e memoria che racconta la storia di un rapporto simbiotico, e in particolare dell’amicizia tra Anna e Lucia, in una periferia degradata dove l’amore si fa ferita e l’essere sé stessi diventa un intimo campo di battaglia. Sono già molto curiosa del confronto che ne scaturirà; immagino interessanti riflessioni su temi come identità, legami e possibilità di riscatto”.

Si tratta, dunque, dell’ennesima prestigiosa esperienza di Giusi Russo. Il suo percorso autoriale si fa così sempre più strada nel panorama culturale nazionale.

*Giusi Russo, nata in Sicilia nel 1962, insegna italiano e latino in un liceo scientifico di Palermo, la città in cui vive. Con il suo romanzo d’esordio, Chilometro 9, vince il Premio Internazionale Mario Luzi; segue il romanzo Di notte, solo di notte, proclamato vincitore al Premio Nadia Toffa 2022 e al Premio letterario-giornalistico Piersanti Mattarella 2025. Come un taglio nel vetro è stato selezionato al Premio Internazionale Città di Como 2025, sez. Inediti.