Droni americani in decollo da Sigonella, il Muos attivo a Niscemi: la Sicilia è già dentro la guerra?

La crisi nel Golfo Persico non è più una questione lontana. Per la Sicilia, e più in generale per l’Italia, il conflitto che si sta consumando tra Iran, Israele e Stati Uniti ha già un nome e un indirizzo precisi: Sigonella e Niscemi. Due luoghi che molti siciliani conoscono bene, ma che oggi tornano prepotentemente al centro del dibattito politico e geopolitico internazionale.

A sollevare il problema con forza è stato Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD in Sicilia e deputato a Montecitorio, intervenuto a margine delle comunicazioni rese alla Camera dai ministri Tajani e Crosetto sulla situazione mediorientale. Il messaggio è chiaro e diretto: la Sicilia non può diventare una piattaforma logistica per operazioni offensive. E il governo, ha sottolineato Barbagallo, ha la responsabilità politica e istituzionale di impedirlo.

La Sicilia in prima linea: Sigonella e il Muos sotto i riflettori

Quando si parla di infrastrutture militari strategiche nel Mediterraneo, la Sicilia occupa un posto di primo piano. Sul territorio dell’isola si trovano due delle strutture più sensibili e strategicamente rilevanti dell’intero dispositivo militare occidentale.

La prima è la Naval Air Station Sigonella, situata a pochi chilometri da Catania, nel cuore della Sicilia orientale. Formalmente si tratta di una base italiana, ma nella pratica ospita una presenza massiccia delle forze armate statunitensi e svolge il ruolo di centro logistico per le operazioni della NATO nel Mediterraneo. Non a caso, analisti e osservatori militari la definiscono da anni una vera e propria “portaerei di terra”: da qui operano velivoli di pattugliamento marittimo, droni di sorveglianza strategica come il Global Hawk, missioni di intelligence e ricognizione, e l’intero supporto alla VI Flotta americana, che conta 40 navi e 175 aerei da combattimento e da trasporto.

La seconda è il Muos di Niscemi — acronimo di Mobile User Objective System — uno dei quattro nodi terrestri globali che garantisce il collegamento satellitare tra tutti gli aerei, i droni, le navi e i sottomarini americani in ogni angolo del pianeta. Una struttura che, per definizione, è attiva e coinvolta in ogni operazione militare statunitense, incluse quelle in corso in Medio Oriente.

Nelle ultime settimane, con il progressivo inasprirsi delle tensioni, il traffico di droni e aerei militari americani in decollo da Sigonella è cresciuto in modo visibile. Al momento, secondo quanto dichiarato dal sottosegretario Alfredo Mantovano, gli Stati Uniti non hanno ancora avanzato richieste formali al governo italiano per un utilizzo più esteso della base a fini offensivi. Ma la situazione è in rapida evoluzione.

Cosa può fare l’Italia: gli accordi sulle basi militari

Per capire cosa potrebbe succedere è necessario fare un passo indietro e chiarire il quadro giuridico e diplomatico entro cui si muovono le basi militari americane presenti sul territorio nazionale.

L’Italia ospita complessivamente una rete di infrastrutture militari statunitensi di notevole entità. Si tratta di due aeroporti militari — Aviano in Friuli Venezia Giulia e Sigonella in Sicilia, a cui si aggiunge Ghedi in Lombardia — due porti, quelli di Napoli e Gaeta, e due basi terrestri, Camp Darby in Toscana e Camp Ederle in Veneto. A queste strutture principali si sommano un centinaio di presidi minori e una ventina di installazioni la cui dislocazione è riservata. In totale, sul suolo italiano sono di stanza circa 34 mila militari americani: 13 mila nelle basi, e altri 21 mila imbarcati sulla VI Flotta della US Navy.

Gli accordi che regolano l’utilizzo di queste strutture risalgono ai trattati bilaterali del 1951 e del 1954, successivamente rinnovati nel 1995 con il cosiddetto “Shell Agreement”. In base a questi accordi, esistono autorizzazioni tecniche automatiche per le operazioni di logistica, rifornimento e sorveglianza — le cosiddette “operazioni non cinetiche”, per usare il linguaggio diplomatico — che non richiedono un via libera esplicito del governo italiano.

Ma se Washington dovesse chiedere di utilizzare le basi italiane per azioni offensive dirette — bombardamenti, attacchi missilistici, proiezione di forza contro un Paese terzo — la situazione cambierebbe radicalmente. In quel caso, come ha spiegato con nettezza la premier Giorgia Meloni in un’intervista a RTL 102.5, la decisione spetterebbe al governo e, in ultima istanza, al Parlamento: “Nel caso, deciderà il Parlamento”, ha detto.

Il nodo politico: Barbagallo chiede chiarezza al governo

È proprio su questo punto che si concentra la preoccupazione del deputato Anthony Barbagallo. Il parlamentare dem non mette in discussione la lealtà atlantica dell’Italia, ma chiede al governo di essere trasparente con i cittadini e con le istituzioni su cosa sta succedendo realmente intorno alle basi siciliane.

In particolare, Barbagallo ha sollevato una serie di questioni concrete: quali controlli sono attivi per monitorare il traffico aereo militare su Sigonella? Quali misure intende adottare il ministero della Difesa per tutelare la sicurezza dei siciliani? E, soprattutto, il governo è in grado di garantire che le infrastrutture militari sull’isola non vengano usate come trampolino di lancio per operazioni che potrebbero esporre la Sicilia a possibili ritorsioni?

Il deputato ha anche richiamato il ruolo storico della Sicilia come terra di dialogo e accoglienza, sottolineando che l’isola non può e non deve essere trascinata in uno scenario bellico senza che i suoi cittadini ne siano consapevoli e senza che il governo si assuma le proprie responsabilità.

La Spagna dice no a Trump: e l’Italia?

Nel contesto europeo, un confronto inevitabile è quello con la Spagna. Madrid ha già preso una posizione netta, dichiarando pubblicamente il proprio no all’uso delle basi militari spagnole in Andalusia per eventuali operazioni offensive legate alla guerra nel Golfo. Una scelta che ha comportato anche una risposta dura da parte di Washington, con la minaccia di conseguenze sul piano commerciale.

L’Italia, invece, si trova in una posizione più ambigua. Roma ha scelto finora la strada della prudenza diplomatica, ribadendo l’adesione agli accordi bilaterali senza sbilanciarsi in dichiarazioni di principio come quella spagnola. Una scelta comprensibile dal punto di vista delle relazioni internazionali, ma che lascia aperta la domanda di fondo: fino a che punto l’Italia è disposta a mettere a disposizione il proprio territorio in caso di escalation?

L’Iran può colpire Sigonella? La risposta degli analisti

Con l’intensificarsi del conflitto, una domanda si fa strada con insistenza tra osservatori e cittadini: è realistico ipotizzare un attacco iraniano contro Sigonella?

Dal punto di vista strettamente militare, Teheran dispone oggi di una gamma avanzata di missili balistici a lunga gittata e di droni da combattimento capaci, in teoria, di raggiungere obiettivi anche nel Mediterraneo centrale. La distanza tra il territorio iraniano e la Sicilia è considerevole, ma non tecnicamente insormontabile per i sistemi d’arma più sofisticati attualmente in dotazione alle forze armate iraniane.

Sul piano simbolico e strategico, colpire una base NATO nel Mediterraneo sarebbe per Teheran un messaggio potentissimo: dimostrerebbe la capacità di proiettare forza ben oltre il Medio Oriente e manderebbe un segnale diretto a Washington sul fatto che le infrastrutture militari americane non sono al sicuro nemmeno in Europa.

Tuttavia, la quasi totalità degli analisti militari ritiene che uno scenario del genere resti altamente improbabile, almeno nel breve termine. Il motivo è essenzialmente politico: l’Italia è membro della NATO e un attacco contro il suo territorio attiverebbe automaticamente l’Articolo 5 del Trattato Atlantico, il principio di difesa collettiva che obbligherebbe tutti i Paesi dell’Alleanza a rispondere militarmente. Colpire Sigonella, in altre parole, significherebbe aprire un conflitto diretto con l’intero blocco occidentale, uno scenario che nessun attore razionale si augura.

È molto più probabile, in caso di escalation, che l’Iran preferisca prendere di mira obiettivi più vicini geograficamente e meno rischiosi dal punto di vista geopolitico: basi americane nel Golfo Persico, infrastrutture militari in Iraq o Siria, o installazioni statunitensi in Medio Oriente.

Un precedente che ha fatto riflettere, però, c’è già stato: un attacco iraniano ha preso di mira una base militare britannica a Cipro — senza colpirla — facendo suonare il campanello d’allarme in tutta Europa.

L’Italia valuta l’invio di una fregata nel Golfo

Sul fronte delle decisioni operative, emerge anche la possibilità che l’Italia invii nel teatro del Golfo almeno una fregata per contribuire alla difesa dell’area. L’ipotesi più concreta riguarda la nave Schergat, attualmente impegnata nell’operazione Mediterraneo Sicuro, il cui mandato include già la tutela della sicurezza marittima nella regione. Più complessa sarebbe invece la posizione della Virginio Fasan, che opera sotto bandiera NATO e richiederebbe un processo decisionale più articolato.

Il Mediterraneo, di nuovo al centro del mondo

C’è un filo rosso che attraversa tutta questa vicenda: il Mediterraneo è tornato ad essere uno dei teatri geopolitici più caldi del pianeta. Dopo decenni in cui sembrava relegato ai margini delle grandi partite internazionali, il Mare Nostrum si ritrova nuovamente al centro di tensioni che coinvolgono potenze globali, alleanze militari, interessi economici e questioni di sicurezza di portata mondiale.

E la Sicilia, per la sua posizione geografica e per la presenza delle infrastrutture strategiche di Sigonella e Niscemi, si trova inevitabilmente al centro di questa partita. Non come protagonista, ma come territorio che potrebbe essere coinvolto — e che ha tutto il diritto di sapere come e fino a che punto.

La richiesta di Barbagallo al governo è semplice, nella sua sostanza: trasparenza, chiarezza e responsabilità. I cittadini siciliani meritano risposte. E il Parlamento, come ha detto la stessa Meloni, potrebbe dover dire la sua parola decisiva prima che sia troppo tardi.