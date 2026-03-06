Palermo, arrivati in città 143 nuovi poliziotti

La Questura di Palermo si rafforza con l’arrivo di 143 nuovi poliziotti, tra agenti e vice ispettori, assegnati al capoluogo siciliano nell’ambito del piano di potenziamento delle forze dell’ordine promosso dal Capo della Polizia, il Prefetto Vittorio Pisani.

Presso la caserma “Pietro Lungaro”, il Questore di Palermo Vito Calvino ha accolto il nuovo personale appartenente ai ruoli degli ispettori e degli agenti, esprimendo soddisfazione per la loro scelta di prestare servizio in un territorio complesso e ricco di sfide come quello palermitano. Nel suo intervento, il Questore ha rimarcato il valore del lavoro di squadra, il rispetto delle istituzioni e la prossimità ai cittadini come pilastri dell’attività quotidiana della Polizia di Stato.

I nuovi agenti e vice ispettori andranno a potenziare gli uffici e i presidi operativi della Questura e dei Commissariati della provincia, con un impatto significativo sulle attività di controllo, prevenzione e contrasto alla criminalità. Si tratta di un contingente che si aggiunge ai 32 ispettori giunti a dicembre, quando il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva assicurato un rafforzamento degli organici in risposta all’allarme per la violenza di strada in città.

Palermo si conferma la seconda città italiana per numero di nuovi agenti assegnati, in un piano nazionale che coinvolge complessivamente 3.500 poliziotti entrati in servizio al termine del relativo concorso e dell’addestramento.

“Investire sulle forze di polizia per tutelare i cittadini, sostenere chi garantisce l’ordine pubblico e contrastare con maggiore efficacia criminalità e illegalità”: con queste parole il ministro Piantedosi ha ribadito la direzione intrapresa dal governo sul fronte della sicurezza.

Al termine della cerimonia, il Questore Calvino e i colleghi della Questura hanno rivolto un augurio di buon lavoro ai neo assegnati, auspicando un impegno proficuo al servizio della collettività palermitana.

Intanto nelle prossime settimane il Comune di Palermo potrebbe dare vita a una seconda trance di assunzione di agenti di polizia municipale, come ha sottolineato nei giorni scorsi anche il sindaco di Palermo.