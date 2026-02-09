Litiga con l’ex compagna, perde la testa e demolisce la propria auto a palate davanti ai poliziotti

Un quarantenne agrigentino ha distrutto la propria automobile a colpi di pala dopo un violento litigio con l’ex compagna. L’episodio si è verificato al termine di una giornata trascorsa insieme, quando la coppia è rientrata sotto l’abitazione della donna.

La lite furiosa è scoppiata per motivi apparentemente banali. L’uomo, completamente fuori controllo, ha prima contattato il 112 e poi, all’arrivo della pattuglia, ha sfogato la propria rabbia demolendo la vettura con una pala.

Gli agenti di polizia, dopo aver riportato la calma, hanno accertato che l’auto era priva di assicurazione. Il veicolo è stato quindi sequestrato e affidato a un deposito giudiziario. Il carro attrezzi ha rimosso ciò che rimaneva della macchina, completamente ricoperta di profonde ammaccature su tutta la carrozzeria.

I protagonisti della vicenda sono un quarantenne e la sua ex compagna, anch’ella di Agrigento. Al ritorno da una passeggiata, appena giunti davanti all’abitazione di lei, è scoppiata un’accesa discussione. In pochi istanti l’uomo ha perso il controllo, richiedendo lui stesso l’intervento delle forze dell’ordine. Davanti agli agenti ha poi distrutto la propria vettura per, come ha dichiarato, “scaricare la rabbia”.