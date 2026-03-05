Meteo, torna la pioggia (e l’allerta gialla) in tutta la Sicilia

Un lembo di instabilità stringe la Sicilia nella sua morsa. La Protezione Civile Regionale ha emesso un nuovo bollettino di vigilanza per rischio meteo-idrogeologico, valido fino alla mezzanotte di venerdì 6 marzo 2026. Su tutto il territorio isolano scatterà l’allerta gialla, a causa di un vortice mediterraneo posizionato tra il sud della Spagna e le coste del Nord Africa che sta spingendo correnti instabili verso le nostre latitudini.

Il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, con una copertura in progressivo aumento a partire dai settori occidentali. Le precipitazioni saranno caratterizzate da un’intensità variabile: si prevedono piogge da isolate a sparse, che in alcune aree assumeranno il carattere di rovescio o temporale. I volumi d’acqua cumulati dovrebbero mantenersi su livelli deboli, con picchi localmente moderati