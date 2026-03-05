Meteo

Meteo, torna la pioggia (e l’allerta gialla) in tutta la Sicilia

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un lembo di instabilità stringe la Sicilia nella sua morsa. La Protezione Civile Regionale ha emesso un nuovo bollettino di vigilanza per rischio meteo-idrogeologico, valido fino alla mezzanotte di venerdì 6 marzo 2026. Su tutto il territorio isolano scatterà l’allerta gialla, a causa di un vortice mediterraneo posizionato tra il sud della Spagna e le coste del Nord Africa che sta spingendo correnti instabili verso le nostre latitudini.

Il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, con una copertura in progressivo aumento a partire dai settori occidentali. Le precipitazioni saranno caratterizzate da un’intensità variabile: si prevedono piogge da isolate a sparse, che in alcune aree assumeranno il carattere di rovescio o temporale. I volumi d’acqua cumulati dovrebbero mantenersi su livelli deboli, con picchi localmente moderati

News suggerite per te:

  1. Meteo, torna il maltempo in Sicilia: scatta l’allerta gialla per mercoledì 4 febbraio
  2. Meteo Sicilia, la primavera bussa alla porta: temperature in risalita e mari calmi
  3. Meteo, allerta gialla in Sicilia: il bollettino per venerdì 30 gennaio
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Nasce a Palermo “#NoMaranza”, l’associazione che vuole fermare la violenza della movida: “Non si può morire per una serata fuori”
Cronaca
Colpo alla mafia di Palermo, piovono condanne I NOMI
Cronaca
Dramma della solitudine a Messina: 57enne trovato morto in casa dopo venti giorni
Cronaca
Non trova la sua bibita preferita, picchia i commessi e distrugge il supermercato: in carcere
Cronaca
Palermo, tunisino irregolare picchia ragazza per rubare lo smartphone
Cronaca