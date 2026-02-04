Meteo, torna il maltempo in Sicilia: scatta l’allerta gialla per mercoledì 4 febbraio

Ombrelli a portata di mano e massima prudenza: la Protezione Civile Regionale ha ufficialmente diramato un avviso di allerta gialla per l’intera giornata di mercoledì 4 febbraio. La Sicilia si prepara a vivere 24 ore di instabilità diffusa a causa di una perturbazione che porterà piogge, temporali e, soprattutto, forti raffiche di vento su gran parte dell’Isola.

Il peggioramento sarà evidente già dalle prime ore del mattino, partendo dai settori occidentali. Nel corso della giornata, i fenomeni temporaleschi si sposteranno progressivamente verso la costa tirrenica e le zone del messinese. Il cielo rimarrà coperto ovunque, lasciando poco spazio a schiarite.

L’aspetto più critico riguarda la ventilazione: si inizierà con lo Scirocco per poi passare a correnti occidentali piuttosto sostenute. Attenzione alle possibili raffiche di burrasca forte, che potrebbero creare disagi alla circolazione e alle strutture leggere. Anche i collegamenti marittimi sono a rischio, con i bacini meridionali e lo Ionio che passeranno da molto mossi a localmente agitati.

Sul fronte temperature, si registrerà una generale diminuzione, fatta eccezione per il sud-est dell’Isola dove i valori rimarranno stabili o subiranno un lieve rialzo termico prima del cambio di circolazione d’aria.