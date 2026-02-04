Cronaca

Meteo, torna il maltempo in Sicilia: scatta l’allerta gialla per mercoledì 4 febbraio

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Ombrelli a portata di mano e massima prudenza: la Protezione Civile Regionale ha ufficialmente diramato un avviso di allerta gialla per l’intera giornata di mercoledì 4 febbraio. La Sicilia si prepara a vivere 24 ore di instabilità diffusa a causa di una perturbazione che porterà piogge, temporali e, soprattutto, forti raffiche di vento su gran parte dell’Isola.

Il peggioramento sarà evidente già dalle prime ore del mattino, partendo dai settori occidentali. Nel corso della giornata, i fenomeni temporaleschi si sposteranno progressivamente verso la costa tirrenica e le zone del messinese. Il cielo rimarrà coperto ovunque, lasciando poco spazio a schiarite.

L’aspetto più critico riguarda la ventilazione: si inizierà con lo Scirocco per poi passare a correnti occidentali piuttosto sostenute. Attenzione alle possibili raffiche di burrasca forte, che potrebbero creare disagi alla circolazione e alle strutture leggere. Anche i collegamenti marittimi sono a rischio, con i bacini meridionali e lo Ionio che passeranno da molto mossi a localmente agitati.

Sul fronte temperature, si registrerà una generale diminuzione, fatta eccezione per il sud-est dell’Isola dove i valori rimarranno stabili o subiranno un lieve rialzo termico prima del cambio di circolazione d’aria.

News suggerite per te:

  1. Nuovo vortice in arrivo in Sicilia, scatta l’allerta gialla: ecco dove colpirà il maltempo
  2. Meteo Sicilia: domani Scirocco e 25 gradi, poi perturbazione con venti a 100 km/h mercoledì
  3. Temporali e vento forte, scatta l’allerta meteo gialla in Sicilia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Pesce avariato e senza etichette, scatta il blitz in negozi a Palermo: sequestri e multe per 14 mila euro
Cronaca
Viale Regione Siciliana, camion perde arance: caos e lunghe code nel traffico mattutino
Cronaca
Il cane Ron fiuta la droga: scoperto casolare con hashish a Carini, arrestato pusher
Cronaca
Finti agricoltori truffano lo Stato: sequestrati 58mila euro a coppia di Piana degli Albanesi
Cronaca
Notte di fuoco nel Palermitano: in fiamme l’impianto di riciclo Ecorek
Cronaca In primo piano