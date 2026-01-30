Meteo

Meteo, allerta gialla in Sicilia: il bollettino per venerdì 30 gennaio

Allerta meteo gialla in Sicilia

Non si placa l’ondata di instabilità di origine atlantica che sta attraversando il Mediterraneo. La Protezione Civile Regionale ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico, valido per l’intera giornata di domani, venerdì 30 gennaio 2026.

Il quadro meteorologico per la giornata di domani vedrà Palermo e tutta la fascia tirrenica della Sicilia settentrionale sotto i riflettori. Sono previsti rovesci sparsi che, partendo dai settori occidentali e meridionali, si estenderanno verso est, colpendo con maggiore insistenza il messinese nel corso del pomeriggio.

A complicare la situazione sarà il vento di Ponente, che soffierà con raffiche sostenute superiori ai 50-60 km/h, rendendo i mari agitati lungo le coste esposte.

La vera svolta perturbata è attesa però per sabato. Una profonda depressione in arrivo dalle Baleari si sposterà rapidamente verso il Canale di Sicilia. Questo vortice ciclonico porterà piogge diffuse, specialmente sui settori centro-meridionali e orientali dell’isola.

Grazie all’ingresso di correnti più fredde, la neve tornerà a imbiancare le cime di Madonie e Nebrodi, con accumuli più significativi sull’Etna. Le condizioni miglioreranno solo a partire da domenica, sebbene persisterà una residua instabilità lungo la costa tirrenica mentre il minimo barico si sposterà verso lo Ionio.

