Cronaca

Autovelox in azione sulla Messina-Palermo e Messina-Catania

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

La Polizia Stradale ha reso noto il calendario settimanale dei controlli elettronici della velocità sulle autostrade siciliane. La pubblicazione preventiva delle tratte monitorate non è una concessione agli automobilisti indisciplinati, ma una strategia di prevenzione: sapere dove si controlla significa essere incentivati a rispettare i limiti, riducendo il rischio di incidenti.

Nella settimana compresa tra lunedì 2 e domenica 8 marzo 2026, i dispositivi di rilevazione della velocità saranno attivi sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, nei punti statisticamente più critici per incidentalità.

Nel dettaglio, le giornate operative saranno il 3, 4, 6, 7 e 8 marzo 2026, con turni alternati su entrambe le carreggiate delle due arterie autostradali.

In autostrada il limite ordinario è fissato a 130 km/h, che si abbassa a 110 km/h in condizioni di maltempo. Sulle strade extraurbane principali, invece, si scende a 110 km/h (90 km/h con pioggia o neve).

Le multe per eccesso di velocità seguono una scala progressiva piuttosto severa:

– Fino a 10 km/h oltre il limite: multa da 42 a 173 euro
– Da 10 a 40 km/h oltre il limite: multa da 173 a 694 euro e 3 punti decurtati dalla patente
– Da 40 a 60 km/h oltre il limite: multa da 543 a 2.170 euro, 6 punti in meno e sospensione della patente da 1 a 3 mesi
– Oltre 60 km/h oltre il limite: multa da 845 a 3.382 euro, 10 punti decurtati e sospensione della patente da 6 a 12 mesi

Chi viene sanzionato due volte in un biennio rischia la revoca definitiva della patente. Sanzioni ancora più pesanti sono previste per i neopatentati e per i conducenti professionali.
Un occhio di riguardo sarà rivolto ai mezzi commerciali e ai veicoli adibiti al trasporto persone — autobus e camion compresi — con verifiche che potranno avvalersi anche dei dati registrati da cronotachigrafi e tachigrafi digitali di bordo.

News suggerite per te:

  1. Nuovo autovelox sulla SS113: controlli anche su assicurazione e revisione
  2. Sulla statale 187 il limite di velocità elevato a da 50 a 70 km orari
  3. Da oggi autovelox fisso sulla SS113: occhio al limite dei 50 all’ora
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Mondello tra splendore e legalità: il caso della spiaggia di Palermo finisce sulle pagine del The Guardian
Società
Proroga precari Arpa, la Fials: al lavoro per la stabilizzazione, fondamentale per fronteggiare le emergenze scoppiate nell'Isola
Lavoro
Droga e mazzette di soldi in casa: carabinieri incastrano padre e figlio allo Sperone
Cronaca
L’attesa non è più un mistero: arriva l’infermiere che parla con i parenti nei Pronto Soccorso di Palermo
Salute e Sanità
Tragico schianto sulla Statale 410 : un morto e due feriti in uno scontro tra furgone e auto
Cronaca