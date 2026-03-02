Autovelox in azione sulla Messina-Palermo e Messina-Catania

La Polizia Stradale ha reso noto il calendario settimanale dei controlli elettronici della velocità sulle autostrade siciliane. La pubblicazione preventiva delle tratte monitorate non è una concessione agli automobilisti indisciplinati, ma una strategia di prevenzione: sapere dove si controlla significa essere incentivati a rispettare i limiti, riducendo il rischio di incidenti.

Nella settimana compresa tra lunedì 2 e domenica 8 marzo 2026, i dispositivi di rilevazione della velocità saranno attivi sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, nei punti statisticamente più critici per incidentalità.

Nel dettaglio, le giornate operative saranno il 3, 4, 6, 7 e 8 marzo 2026, con turni alternati su entrambe le carreggiate delle due arterie autostradali.

In autostrada il limite ordinario è fissato a 130 km/h, che si abbassa a 110 km/h in condizioni di maltempo. Sulle strade extraurbane principali, invece, si scende a 110 km/h (90 km/h con pioggia o neve).

Le multe per eccesso di velocità seguono una scala progressiva piuttosto severa:

– Fino a 10 km/h oltre il limite: multa da 42 a 173 euro

– Da 10 a 40 km/h oltre il limite: multa da 173 a 694 euro e 3 punti decurtati dalla patente

– Da 40 a 60 km/h oltre il limite: multa da 543 a 2.170 euro, 6 punti in meno e sospensione della patente da 1 a 3 mesi

– Oltre 60 km/h oltre il limite: multa da 845 a 3.382 euro, 10 punti decurtati e sospensione della patente da 6 a 12 mesi

Chi viene sanzionato due volte in un biennio rischia la revoca definitiva della patente. Sanzioni ancora più pesanti sono previste per i neopatentati e per i conducenti professionali.

Un occhio di riguardo sarà rivolto ai mezzi commerciali e ai veicoli adibiti al trasporto persone — autobus e camion compresi — con verifiche che potranno avvalersi anche dei dati registrati da cronotachigrafi e tachigrafi digitali di bordo.