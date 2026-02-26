Cronaca

Scoppia la bombola della stufa, uomo muore al Civico

Non ce l’ha fatta Vito Colletti, l’86enne di Burgio rimasto vittima di una gravissima esplosione domestica lo scorso 10 febbraio. L’uomo è deceduto in ospedale dopo oltre due settimane di agonia a causa delle profonde ustioni riportate durante l’incendio della sua abitazione, in provincia di Agrigento.

Il dramma si era consumato nella mattinata del 10 febbraio, quando una bombola di gas collegata a una stufa è esplosa, innescando un rogo che ha rapidamente avvolto l’appartamento. Le fiamme non hanno lasciato scampo all’anziano, le cui condizioni erano apparse subito critiche ai soccorritori intervenuti sul posto.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche il figlio di 50 anni, che al momento della deflagrazione si trovava in casa con il padre. L’uomo è tuttora ricoverato presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Civico di Palermo.

