Dramma a San Vito Lo Capo, tenta di portare fuori la bombola ma scoppia

Il boato ha squarciato il silenzio della notte a Castelluzzo, frazione di San Vito Lo Capo, trasformando via Calazza nello scenario di un grave incidente domestico. L’esplosione di una bombola di GPL ha devastato due fabbricati, provocando il crollo parziale di solai e pareti, e rendendo necessari immediati provvedimenti di inagibilità per gli immobili coinvolti.

Secondo le prime ricostruzioni, il proprietario dell’abitazione, accortosi di un principio di incendio, avrebbe tentato un gesto disperato per mettere in sicurezza i locali: afferrare il contenitore di gas e portarlo all’esterno. Un intervento coraggioso che ha probabilmente evitato la distruzione totale degli interni, ma che non ha impedito la deflagrazione. L’uomo è rimasto investito dall’onda d’urto ed è stato prontamente soccorso dal 118 e trasportato in ospedale.

L’impatto dello scoppio è stato talmente violento da mandare in frantumi vetri e infissi delle abitazioni limitrofe. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani, impegnate per ore nelle operazioni di messa in sicurezza e nella verifica strutturale degli edifici sventrati.