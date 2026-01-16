Paura in viale Regione Siciliana: auto ribaltata vicino via Belgio, donna in ospedale e Circonvallazione paralizzata

Un tardo pomeriggio di caos quello vissuto oggi dai pendolari palermitani. Poco dopo le 18:30, un grave incidente stradale ha scosso viale Regione Siciliana, mandando il traffico completamente in tilt. Per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti, un’automobile che procedeva lungo la carreggiata laterale in direzione Catania ha perso il controllo, ribaltandosi su se stessa.

L’impatto è avvenuto a circa 500 metri dallo svincolo di via Belgio. Nella carambola, il mezzo fuori controllo ha finito la sua corsa schiantandosi contro un’altra vettura che si trovava regolarmente parcheggiata a bordo strada. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Municipale e le squadre dei Vigili del Fuoco, necessarie per mettere in sicurezza l’area e assistere i coinvolti.

Il bilancio vede una donna ferita, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Sofia per gli accertamenti del caso.

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità: in pochi minuti si sono formate code chilometriche che hanno bloccato l’arteria principale della città, trasformando il rientro a casa di migliaia di automobilisti in un vero e proprio incubo.