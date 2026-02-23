Cronaca

Ha un malore improvviso, muore e si schianta: dramma in tangenziale

Una mattinata di sangue sulle strade catanesi. Un uomo di 57 anni ha perso la vita oggi, 23 febbraio 2026, a seguito di un drammatico incidente stradale verificatosi lungo l’Asse dei Servizi, in direzione del capoluogo etneo.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo, finendo per schiantarsi violentemente contro il guardrail. La dinamica del sinistro suggerisce che l’impatto non sia stato causato da una distrazione o dall’alta velocità, bensì da un improvviso malore che ha colto l’uomo mentre era alla guida, rendendogli impossibile governare il mezzo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli agenti delle Volanti della Questura di Catania per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità nel tratto interessato. Nonostante i soccorsi, per l’automobilista non c’è stato nulla da fare.

