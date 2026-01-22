Cronaca

Si addormenta e non si sveglia più, muore per un malore improvviso

Un uomo di 67 anni, identificato con le iniziali P.M., è stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua abitazione situata in via IV Novembre, a Favara. La scoperta è avvenuta a seguito di un allarme che ha fatto scattare immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, ma una volta entrati nell’appartamento non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo dell’uomo si trovava nel proprio letto e, dai primi accertamenti medici, sembra che a causare la morte sia stato un malore improvviso, sopraggiunto fatalmente durante il sonno.

Oltre al personale medico, sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza locale per i rilievi di rito. Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero dubbi sulla natura naturale del decesso, escludendo dunque l’intervento di terzi o episodi di violenza.

