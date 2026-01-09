Economia&Lavoro

Assunzioni in Sicilia, scatta l’ora dei concorsi: 700 posti in palio

Sicilia, al via la "corsa al posto": 700 assunzioni tra Regione, Asp e Comuni
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

L’anno nuovo si apre con una significativa boccata d’ossigeno per il mercato del lavoro in Sicilia. Tra bandi locali e selezioni nazionali con riserva territoriale, sono circa 700 le posizioni aperte per chi aspira a un impiego nella Pubblica Amministrazione. Un pacchetto di oltre venti concorsi, con scadenze fissate tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio, che spazia dal comparto sanitario a quello tecnico-amministrativo.

Il settore della salute è tra i più attivi. Le Asp di Siracusa e Trapani sono alla ricerca di complessivi 25 dirigenti medici. A Palermo, l’azienda Villa Sofia-Cervello punta a rinforzare l’area di emergenza-urgenza con 19 nuovi camici bianchi, mentre il Policlinico cerca specialisti in rianimazione.

Non mancano le opportunità nei Comuni, spesso accessibili anche con il solo diploma o qualifiche professionali. Ad Alcamo si cercano operai specializzati (idraulici e addetti al verde), mentre Bagheria punta sulla sicurezza urbana con nuovi posti nella Polizia Municipale. Altre selezioni sono attive a Enna, Caltagirone e Belpasso, riguardando principalmente profili contabili e istruttori di vigilanza.

Per il mondo accademico, l’Università di Catania e il Cnr (sedi di Catania e Messina) hanno attivato bandi per borse di ricerca. Sul fronte nazionale, spiccano le 19 posizioni per specialisti della cultura del Ministero della Cultura e i 18 posti per amministrativi del Viminale. Anche Inps (assistenti informatici) e Banca d’Italia (esperti e assistenti per le sedi di Palermo e Catania) aprono le porte a nuovi inserimenti.

Le opportunità più consistenti arrivano però dai grandi numeri. Il concorso Ripam mette in palio 215 posti destinati alla Sicilia per vari dicasteri (Interno, Economia, Entrate). Infine, cresce l’attesa per la selezione della Regione Siciliana: c’è tempo fino al 6 febbraio per candidarsi a uno dei 300 posti da funzionario a tempo indeterminato, vero fulcro di questa stagione di reclutamento nell’Isola.

