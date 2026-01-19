Cronaca

Allerta meteo, scatta il piano sicurezza al Policlinico: sopralluoghi e aree a rischio

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

In considerazione delle condizioni meteorologiche avverse previste per i prossimi giorni e delle allerte diramate dalla Protezione Civile, la Direttrice Generale del Policlinico di Palermo Maria Grazia Furnari ha attivato una serie di verifiche straordinarie ed eventuali attività operative finalizzate a garantire la sicurezza di pazienti, operatori e visitatori e la piena funzionalità delle strutture.

In particolare, la manager dell’AOUP ha richiesto ai tecnici di effettuare sopralluoghi mirati nelle aree considerate a maggiore rischio, con specifico riferimento alle zone caratterizzate dalla presenza di alberature di grandi dimensioni, cantieri, o già segnalate come potenzialmente critiche. Qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere adottati provvedimenti temporanei di interdizione di percorsi e stalli di sosta ritenuti non sicuri.

Contestualmente, sono state attivate le misure organizzative necessarie a garantire un monitoraggio rafforzato per l’intera durata del periodo di allerta meteo, con l’obiettivo di individuare e segnalare tempestivamente eventuali ulteriori criticità, assicurando una pronta capacità di intervento

