Allerta meteo gialla in Sicilia venerdì 20 febbraio: piogge e burrasca

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha emesso il nuovo bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per venerdì 20 febbraio 2026, sull’intera giornata.

Non si registrano zone in allerta rossa né in allerta arancione. L’allerta gialla – livello attenzione – riguarda invece gran parte della Sicilia: la Zona A (Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie), la Zona B (Centro-Settentrionale, versante tirrenico), la Zona C (Nord-Occidentale con isole Egadi e Ustica), la Zona D (Sud-Occidentale e isola di Pantelleria) e la Zona I (Nord-Orientale, versante ionico).

Sul fronte meteorologico, sono previste piogge intense dai quadranti nord-occidentali, con raffiche di burrasca sulla Sicilia occidentale e meridionale destinate ad attenuarsi nelle ore serali. I mari risulteranno da agitati a molto agitati nello Stretto di Sicilia, agitato il Tirreno meridionale e molto mossi i restanti specchi d’acqua. I venti soffieranno forti da nord-ovest con rinforzi di burrasca sulle aree occidentali e meridionali dell’isola, in progressiva diminuzione dalla sera.

Dopo il peggioramento che aveva colpito la regione a inizio settimana, le ultime ore hanno fatto registrare un sensibile miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia la tregua sarà di breve durata: una nuova perturbazione atlantica, alimentata da masse d’aria fredda di origine polare marittima, ha già raggiunto l’Europa nord-occidentale e si sposterà progressivamente verso l’Europa centrale e il nord Italia. Questo movimento barico genererà sulla Sicilia un temporaneo ma intenso richiamo di aria mite dai quadranti meridionali, particolarmente avvertibile nella giornata di venerdì 20 febbraio.