Maltempo in Sicilia: scatta l’allerta gialla per lunedì 9 febbraio

L’inverno torna a mostrare il suo volto più severo sulla Sicilia. Una perturbazione di origine atlantica, particolarmente intensa, sta per investire l’Isola, ponendo fine alla breve tregua degli ultimi giorni. La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per la giornata di domani, lunedì 9 febbraio, che interesserà i settori occidentali, centro-settentrionali e le zone centrali della regione. Più stabili le aree restanti, dove permane l’allerta verde.

Il peggioramento è atteso già dalla serata odierna, con piogge e temporali che si sposteranno progressivamente da ovest verso est. La notte sarà segnata da precipitazioni diffuse, con fenomeni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, specialmente nel Trapanese e nel Palermitano. Dopo una breve tregua mattutina con schiarite alternate a deboli piogge sui settori meridionali, il maltempo tornerà a insistere nel pomeriggio e in serata, concentrandosi lungo la fascia tirrenica settentrionale.

Non mancherà la neve: i fiocchi imbiancheranno le cime montuose oltre i 1400-1500 metri. Il quadro meteo sarà completato da un sensibile calo delle temperature e da venti tesi di Maestrale (ovest-nord-ovest), con raffiche di burrasca previste sullo Stretto di Sicilia. I mari saranno molto mossi o agitati, con possibili disagi per i collegamenti marittimi nel Tirreno occidentale.