Maltempo in Sicilia, torna l’allerta per piogge e mareggiate: le previsioni per mercoledì

Febbraio continua a mostrare il suo volto più instabile. La Sicilia si prepara ad affrontare l’ennesima ondata di pioggia di questo mese, con la Protezione Civile Regionale che ha ufficialmente diramato un avviso di allerta gialla per la giornata di mercoledì 11 febbraio.

Le previsioni indicano un peggioramento che colpirà gran parte del territorio isolano. A soffrire maggiormente saranno i settori tirrenici nord-orientali, dove sono attese precipitazioni diffuse e temporali di moderata intensità. Piogge sparse e rovesci interesseranno anche le zone centro-occidentali e il versante ionico settentrionale, mentre sul resto dell’Isola i fenomeni dovrebbero limitarsi a piovaschi isolati e di breve durata.

Oltre all’acqua, a preoccupare è il vento. Sono previste forti correnti occidentali che, nel corso del pomeriggio, potrebbero raggiungere intensità di burrasca. Di conseguenza, i mari risulteranno molto mossi, con un rischio concreto di mareggiate lungo le coste più esposte. Nonostante il quadro perturbato, si registrerà un parziale aumento delle temperature massime, rendendo il clima meno rigido ma decisamente più umido.