Cronaca

Furto aggravato al Lidl: denunciati otto addetti alle pulizie

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Otto dipendenti di un’impresa di pulizie esterna sono stati denunciati in concorso per tentato furto aggravato, dopo essere stati sorpresi a rubare merce per un valore di quasi 2 mila euro dal supermercato Lidl di via Filippo Pecoraino, nel quartiere Brancaccio di Palermo.

Come dice Palermo Today, l’episodio è avvenuto venerdì scorso, intorno all’una di notte. Gli agenti di polizia sono intervenuti in seguito a una segnalazione di furto in corso, maturata dopo giorni in cui la catena aveva registrato ammanchi “misteriosi”.

I poliziotti hanno trovato gli addetti al lavoro, ma il personale di vigilanza aveva notato movimenti sospetti tra l’interno del negozio e la zona di parcheggio. L’ispezione dei veicoli privati e del furgone aziendale ha rivelato un vasto bottino: alimenti, alcolici, prodotti per la casa e giocattoli.

Gli otto lavoratori hanno inizialmente negato ogni accusa, ma di fronte all’evidenza sono stati costretti ad ammettere il tentativo di furto. La merce è stata recuperata e restituita al direttore del punto vendita. Le indagini proseguono per accertare se gli stessi denunciati siano responsabili anche di precedenti furti avvenuti in altri negozi della catena.

News suggerite per te:

  1. Jovanotti annuncia il nuovo tour 2026, dopo otto anni torna in Sicilia con "L’Arca di Loré"
  2. Furti di energia elettrica a Brancaccio e Carini, 30 denunciati e panificio sequestrato
  3. Maxi operazione Carabinieri-Enel a Misilmeri, denunciati in 5 allacciati alla corrente elettrica
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Il vicino di casa lo pesta per un tubo rotto, morto anziano palermitano
Cronaca
Incidente sulla Palermo-Sciacca, traffico bloccato: scontro fra diverse auto vicino al Pagliarelli
Cronaca
Terrore all’orario di chiusura: rapina a mano armata alla sanitaria Demma
Cronaca
Il dramma sulla Palermo-Sciacca, Desiree lotta tra la vita e la morte: “Pregate per lei, serve un miracolo”
Cronaca In primo piano
Palermo-Sciacca, la strada della morte: un morto e sette feriti in poche ore
Cronaca