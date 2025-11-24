Furto aggravato al Lidl: denunciati otto addetti alle pulizie

Otto dipendenti di un’impresa di pulizie esterna sono stati denunciati in concorso per tentato furto aggravato, dopo essere stati sorpresi a rubare merce per un valore di quasi 2 mila euro dal supermercato Lidl di via Filippo Pecoraino, nel quartiere Brancaccio di Palermo.

Come dice Palermo Today, l’episodio è avvenuto venerdì scorso, intorno all’una di notte. Gli agenti di polizia sono intervenuti in seguito a una segnalazione di furto in corso, maturata dopo giorni in cui la catena aveva registrato ammanchi “misteriosi”.

I poliziotti hanno trovato gli addetti al lavoro, ma il personale di vigilanza aveva notato movimenti sospetti tra l’interno del negozio e la zona di parcheggio. L’ispezione dei veicoli privati e del furgone aziendale ha rivelato un vasto bottino: alimenti, alcolici, prodotti per la casa e giocattoli.

Gli otto lavoratori hanno inizialmente negato ogni accusa, ma di fronte all’evidenza sono stati costretti ad ammettere il tentativo di furto. La merce è stata recuperata e restituita al direttore del punto vendita. Le indagini proseguono per accertare se gli stessi denunciati siano responsabili anche di precedenti furti avvenuti in altri negozi della catena.