Piano Battaglia diventa una fiaba: è arrivata la prima neve del 2026 (e ci sono già le ciaspolate)

Il 2026 regala il suo primo scenario nordico alla Sicilia. Un brusco calo termico ha investito le Madonie nelle ultime 48 ore, portando una fitta nevicata che ha ricoperto interamente il pianoro di Piano Battaglia. La bufera notturna ha trasformato il paesaggio, imbiancando persino la zona del laghetto e spingendosi, sotto forma di nevischio e grandine, fino ai borghi di Petralia Soprana e Petralia Sottana.

Le temperature, oscillanti tra gli 0°C e i 6°C, lasciano presagire un fine settimana all’insegna del tipico clima montano. Si attendono ulteriori precipitazioni, sebbene di debole intensità, che potrebbero consolidare l’attuale strato nevoso e dare ufficialmente il via al flusso turistico stagionale.

Nonostante l’entusiasmo, per gli amanti dello sci alpino servirà ancora un po’ di pazienza. Attualmente il manto nevoso misura circa 10 centimetri, una quota lontana dai 40-50 centimetri necessari per la battitura delle piste.

Tuttavia, la macchina organizzativa è già a pieno regime:

Manutenzione completata: I sistemi di sicurezza sono già installati.

Mezzi pronti: Il battipista è stato posizionato a valle, in attesa di entrare in azione.

Collaudi: Giuseppe Li Calzi, direttore di Palermo Energia, ha confermato che i test ufficiali sugli ski-lift avverranno non appena le piste saranno sciabili, poiché richiedono la presenza di sciatori a bordo per la verifica del carico.

Se le piste da discesa attendono rinforzi dal cielo, le attività escursionistiche sono già ai nastri di partenza. Domenica 11 gennaio è previsto un appuntamento con il Camminaparco: una ciaspolata guidata dal naturalista Antonio Mirabella con partenza da Portella Colla verso Monte Cervi. Un’occasione per scoprire il fascino austero delle vette siciliane, capace di incantare persino i turisti stranieri abituati ai paesaggi alpini.

Il Comune di Petralia Sottana ha già predisposto il piano d’accoglienza, definendo tariffe e limitazioni per i pullman turistici. La Città Metropolitana ha attivato i mezzi spazzaneve per garantire la sicurezza stradale lungo le arterie principali.