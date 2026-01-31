Schianto devastante tra due auto: tre giovani estratti dalle lamiere

Grave incidente stradale nella serata di ieri a Milazzo, all’incrocio tra via Rio Rosso e via Palmara. Lo scontro, avvenuto attorno alle 22.30, ha coinvolto due vetture con a bordo complessivamente sei persone, tre delle quali sono rimaste intrappolate nell’abitacolo.

La collisione ha visto protagoniste una Suzuki Ignis, occupata da tre giovani milazzesi (due ragazze e un ragazzo), e una Bmw Serie 4. L’urto è stato talmente violento che la Suzuki si è ribaltata assumendo una posizione verticale, con i tre occupanti bloccati tra le lamiere contorte del veicolo. Le operazioni di estrazione si sono rivelate particolarmente complesse: l’ultimo dei tre giovani è stato liberato solo dopo più di mezz’ora di lavoro ininterrotto.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che ha mobilitato ben tre ambulanze per prestare soccorso ai feriti e trasportarli al pronto soccorso. Sulla Bmw viaggiavano il conducente e un bambino di sette anni, quest’ultimo condotto precauzionalmente all’ospedale Fogliani per gli accertamenti del caso.

La Polizia di Stato ha effettuato tutti i rilievi del sinistro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.