Paura sulla A20: estratta dalle lamiere un’intera famiglia, interviene l’elisoccorso

Un gravissimo incidente si è verificato intorno alle 16:30 lungo l’autostrada Messina-Palermo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Villafranca Tirrena e Rometta. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile con a bordo quattro persone è uscita di strada ribaltandosi su se stessa. Secondo i primi rilievi della Polizia Stradale, non risulterebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Ad avere la peggio sono stati i componenti di un intero nucleo familiare, rimasti intrappolati all’interno delle lamiere dell’abitacolo. È stato necessario il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti e consegnarli alle cure dei sanitari. Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118, è atterrato l’elisoccorso per accelerare le operazioni di trasferimento.

Il ferito in condizioni più critiche è stato trasportato d’urgenza al Policlinico dall’equipe medica composta dalla dottoressa Vittoria Saraceno e dall’infermiere Natale Campagna. Gli altri tre passeggeri hanno ricevuto assistenza immediata sul luogo dell’impatto prima del trasporto in ospedale. La Polizia Stradale è attualmente impegnata nella gestione della viabilità, che ha subito forti rallentamenti, e nell’esecuzione dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.