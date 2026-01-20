Cronaca

Auto si schianta nel Palermitano, un giovane estratto dalle lamiere

Un violento incidente stradale si è verificato nelle scorse ore nei pressi del bivio di Campofelice di Roccella, nel Palermitano, coinvolgendo una vettura con a bordo due giovani. Il bilancio, che inizialmente faceva temere il peggio, parla di un ragazzo rimasto fortunatamente illeso e di un secondo passeggero trasportato all’ospedale Giglio di Cefalù.

Per liberare il giovane dalle lamiere dell’abitacolo è stato indispensabile l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con estrema cautela per consentire l’estrazione. Nonostante il ragazzo sia rimasto cosciente e le sue condizioni non sembrino critiche, i sanitari hanno disposto il trasferimento in ospedale per accertamenti diagnostici approfonditi.

L’operazione di soccorso è stata il frutto di una perfetta sinergia tra i medici del 118 e un volontario della Protezione Civile di Campofelice di Roccella, professionista che ricopre anche il ruolo di autista soccorritore, il quale si è trovato prontamente sul luogo del sinistro. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità.

