Gravissimo incidente stradale sulla Palermo-Agrigento, tre morti

A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto un’automedica ed un furgone, è stato istituito un momentaneo senso unico alternato regolato da movieri al km 241,380 della strada statale 121 “Catanese”. L’impatto è avvenuto nei pressi della contrada Coda di Volpe, a Bolognetta, in provincia di Palermo. Al momento si segnala traffico rallentato.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono decedute le tre persone che occupavano l’automedica.

Sul posto sono presenti uomini delle Forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia Stradale e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.