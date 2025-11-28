Incidente sulla Palermo-Sciacca tra Monreale e Altofonte: due morti e tre feriti

È un vero e proprio bollettino di guerra quello che arriva dalla Palermo-Sciacca, teatro dell’ennesima tragedia stradale. Un violentissimo impatto lungo la SS624 ha spezzato due vite e lasciato altre tre persone ferite. Lo scontro, avvenuto all’altezza di un ampio curvone tra Monreale e Altofonte, ha coinvolto tre vetture.

La scena che si è presentata ai soccorritori è stata drammatica: sul posto sono giunte le ambulanze del 118, i vigili del fuoco per estrarre le persone dalle lamiere e i carabinieri, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il traffico è andato in tilt mentre si contano le vittime di questo incidente mortale.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale Civico di Palermo.

Il tratto della strada statale, all’altezza del km 8,400, è stato chiuso in entrambe le direzioni e sono state previste temporanee deviazioni lungo la strada provinciale 69 bis attraverso gli svincoli di Giacalone ed Altofonte.

IN AGGIORNAMENTO