Incidente sulla Palermo-Agrigento a Misilmeri: tre morti, ecco chi sono le vittime

Dolore sulla strada statale 121 “Catanese”. Un terribile incidente stradale, avvenuto nei pressi della zona Coda di Volpe, nel territorio di Misilmeri, ha strappato la vita a tre persone. Lo scontro, violentissimo, ha coinvolto un mezzo pesante e un’automedica che stava rientrando da un servizio di assistenza sanitaria.

A perdere la vita sono stati i tre occupanti del veicolo sanitario. Tra loro Giovanna Oddo, un’anziana di 95 anni che aveva appena terminato una seduta di dialisi. Con lei viaggiavano due uomini impegnati nel servizio di soccorso, che hanno perso la vita sul colpo: Gaspare Lo Giudice, 48 anni, e Giuseppe Badalamenti, 66 anni.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale di Lercara Friddi, per i tre non c’è stato nulla da fare. È rimasto invece illeso il conducente dell’autocarro, che è stato interrogato per ricostruire la dinamica dell’impatto.

L’incidente ha causato la paralisi del traffico sulla Palermo-Agrigento. Il personale dell’Anas ha disposto la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Catania per permettere i rilievi tecnici e la rimozione dei mezzi.